Trasladan el cuerpo hallado en el río Chubut a Buenos Aires

Se decidió el traslado del cuerpo hallado el martes en el río Chubut a la ciudad de Buenos Aires.

Previo a ello el juez Gustavo Lleral, a cargo de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, junto con la fiscal del caso Silvina Ávila y la abogada de la familia del joven artesano desaparecido el 1 de agosto, Verónica Heredia, ingresaron a las a la morgue de Esquel, ubicada en el cementerio de esa localidad de Chubut.

El cuerpo hallado en el río Chubut, que se investiga si correspondería a Santiago Maldonado, permanecía dentro de la morgue que funciona en el cementerio de Esquel, que está con custodia de la Policía Federal.

En principio se iba a utilizar una aeronave de Prefectura, pero luego se determinó no reunía las condiciones adecuadas para llevar los restos, dado que no es presurizada, por lo que no puede mantener la temperatura que requiere el transporte de un cadáver.

La autopsia estará a cargo de los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia junto con dos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, el especialista en antropología forense Carlos Somigliana y el médico forense Luis Bosio, y el perito papiloscópico de la Prefectura Naval Argentina Pedro Salas. La intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense fue un pedido que hizo la fiscal Silvina Avila para “resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas”.

Fuente: Télam