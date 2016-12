A través de las redes, Cristina Kirchner denunció una persecución política

“La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, dijo la ex presidenta

“La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, dijo la ex presidenta. Foto: Archivo

Dos horas después de conocido el procesamiento que le dictó el juez Julián Ercolini, Cristina Kirchner denunció ayer una vez más que es víctima de una persecución política y cuestionó con dureza al gobierno de Mauricio Macri .

“La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, dijo la ex presidenta, en un texto publicado en las redes sociales, con el título “Postales para el fin de año”.

Con ironía, la ex presidenta hizo ahí un repaso de diversos hechos producidos durante los últimos días, como la salida de Alfonso Prat-Gay del Gobierno y el sobreseimiento de los directivos de Clarín en la causa de Papel Prensa, y finalizó refiriéndose a la resolución judicial.

“Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado, ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas… ¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en 2007 y en 2011?”, sostuvo. La alusión fue para Julia Kenny, esposa del juez y ex asesora de prensa del ministro de Justicia, Germán Garavano.

La denuncia de persecución política fue planteada también por el diputado Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal y otro de los procesados en la causa, y por el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), que preside Héctor Recalde. En comunicados de prensa, afirmaron que la resolución es parte de una maniobra del Gobierno para distraer la atención de la crisis económica.

Lo mismo hizo Cristina, en Facebook. “Lo echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien. Por eso Macri está de vacaciones hasta el año que viene…”, ironizó, en el comienzo de un texto en que no se refirió puntualmente a los elementos consignados por el magistrado para definir los procesamientos.

“En Pergamino tapada por el agua de la inundación se ponen pecheras, pero no para ayudar, sino para reprimir… En Argentina pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia… La jueza federal en lo electoral [María Servini de Cubría] denuncia: «Esto yo no lo he vivido con ningún Gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca». Textual”, enumeró Cristina.

Después cuestionó decisiones judiciales que, a su juicio, muestran que jueces que la investigan favorecen en otras causas a sus enemigos políticos. “Bonadio sobreseyó en una causa… ¡que no está en su juzgado! a los funcionarios M que habían comprado dólares a futuro, después devaluaron y por si todo fuera poco fijaron el precio de sus propios contratos…”, dijo, sobre la causa de dólar futuro. Sobre ese expediente destacó que todavía no había sido absuelto Prat-Gay. “¿Será porque lo guardan para el futuro y no precisamente del dólar?”, deslizó.

También le dedicó un párrafo a Nicolás Dujovne, el designado ministro de Hacienda. “Fue director de Papel Prensa, trabaja en TN y es columnista en LA NACION… ¡Ah! Y también compró dólar futuro… Y si no te alcanza, a su consultora sobre temas macroeconómicos y financieros, Nicolás Dujovne y Asociados, no se le conoce CUIT de AFIP”, sostuvo, para después concluir: “Como decía Saramago, el verdadero poder no se muestra y no va a elecciones. Nadie lo elige y no le gusta que lo nombren ni que lo señalen con el dedo. Y eso fue lo que se hizo durante una década: mostrar lo que no podía ser mostrado, juzgar lo que no podía ser juzgado, decir lo que estaba prohibido mencionar. Hacerlo tiene un costo. Nada es gratis”.

Además de sumarse a la denuncia de persecución política, De Vido rechazó los argumentos de la resolución de Ercolini. “En mi caso puntual, me procesan por la «redistribución de partidas presupuestarias a la Dirección Nacional de Vialidad», es decir por ejercer mi cargo y realizar la tarea cotidiana de mi función como ministro de Planificación Federal en cumplimiento de las competencias que las normas me asignaran”, manifestó.

Fuente: La Nación.