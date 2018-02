A través de las redes piden que se esclarezca la muerte de Pérez Volpin

Marcelo Funes, el ex esposo de la periodista Débora Pérez Volpin comenzó un pedido a través de la red social Instagram. Con el hashtag #JusticiaporDebora pide que se esclarezca la muerte de la mujer.

Colegas, amigos y cientos de seguidores se hicieron eco del pedido y comenzaron a publicarlo. Fue replicado por una gran multitud de usuarios.

Me sumo a #JusticiaPorDebora Lo prometi el dia de su despedida y el periodismo está alineado en saber la verdad de lo que ocurrió. No aflojaremos, no podrán mentir… Esta vez no. Estamos con vos @FunesMarce pic.twitter.com/o1ubCt2juh

— Luis Bremer (@luisbremer) February 11, 2018