Tres rugbiers dejaron en terapia intensiva al custodio de un shopping

El hecho ha conmocionado a toda la ciudad de Canning, en la provincia de Buenos Aires, ya que un custodio de un conocido centro comercial de la zona quedó en terapia intensiva después de que tres rugbiers lo atacaran el sábado por la noche en el estacionamiento del lugar.

El agente de seguridad Brian Godoy trabaja en el shopping Las Toscas, pero actualmente está internado en el hospital por un derrame cerebral y por fractura de clavícula, consecuencia de recibir una paliza.

Los deportistas forman parte del Monte Grande Rugby Club. Dos de los rugbiers quedaron detenidos y fueron imputados por el delito de “intento de homicidio”, el tercero, al ser menor, quedó en libertad.

El hecho se produjo el sábado cerca de las 21:30, en el estacionamiento del shopping. Los sujetos chocaron unas motos que estaban aparcadas, en ese momento Godoy se acercó para pedir los papeles. Ese procedimiento condujo a la feroz golpiza.

Tras el incidente, uno de los rugbiers publicó en su cuenta de Instagran un mensaje en el que celebró la golpiza: “Si no te peleaste con los de seguridad de las toscas y no terminaste en la comisaría no tuviste infancia”.