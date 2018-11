Trump les dedicó un mensaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la red social Twitter para enviarles un mensaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que estuvo perdido durante poco más de un año y fue hallado en los últimos días.

I hope the discovery and eventual recovery of the Argentine submarine San Juan brings needed closure to the wonderful families of those brave missing sailors. I look forward to hearing more from my friend President @MauricioMacri in Argentina later this month.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2018