Un activista mapuche insultó al Gobierno y dijo que “tiene que haber venganza”

El encarcelado activista mapuche Facundo Jones Huala expresó en la jornada del domingo que siente “mucho odio” por la muerte de Santiago Maldonado. Además, se quejó de que le quieren “echar la culpa” a su comunidad sobre la situación.

En declaraciones a Radio Rebelde desde el penal en la Patagonia donde se encuentra detenido, el activista afirmó que “ahora nos quieren echar la culpa a nosotros”. Lo hizo en referencia a la comunidad mapuche sobre la que la Gendarmería Nacional realizó el desalojo el pasado 1 de agosto en Cushamen.

Jones Huala insultó a las autoridades y acusó al Gobierno nacional de la muerte del joven artesano. Además, manifestó que le cree a su “gente” que dice “que cruzaron el río y que Santiago no llegó a cruzar y que los gendarmes lo agarraron y se lo llevaron”.

“La verdad es que tengo mucha rabia y mucha pena, son unos hijos de puta, esa es la palabra, es una porquería y Gendarmería es una mierda. Disculpen que no esté hablando tan políticamente correcto, hablo desde lo personal”, señaló.

“Siento mucho odio. No se puede tolerar tanta injusticia. Es muy grave esto que pasa y no puede quedar así. La sangre derramada no debe ser negociada jamás y tiene que haber venganza de los sectores populares, del pueblo organizado movilizado, de los compañeros de Santiago, los anarquistas y los encapuchados porque Santiago fue un encapuchado”, dijo.

“Tengo mucho dolor. Los odio. Odio a (la ministra Patricia) Bullrich porque son unos hijos de puta, una basura, encima nos quieren echar la culpa a nosotros. Son una mierda, discúlpenme”, insistió Jones Huala quebrado por el llanto.

