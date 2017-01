Un bar ofrece un servicio para ayudar a mujeres que estén en peligro

La violencia de género ha ocupado el centro de la vida social y mediática, y puede darse en todos los ámbitos y lugares. Por eso, los dueños de un bar en Salta trajeron una iniciativa europea que ayuda a alertar sobre casos de violencia de género antes de que sea tarde.

“Ayudanos a ayudarte. Leer sólo toma un minuto. Soy Angela. Estás en una cita que no está funcionando? Sientes que no estás en una situación segura? Tu cita de Tinder no es quien decía ser en su perfil? Te sientes incómoda con la persona con quien viniste al bar?”, dice un texto pegado en el baño de mujeres.

Si tenés respuestas para estas preguntas, el escrito pegado en la pared del baño te invita a acercarte a la barra y preguntar por ‘Angela’ y el personal del bar “sabrá cómo sacarte de esta situación”.

“Pusimos el cartel hace un par de meses y muchas mujeres nos felicitan por la iniciativa, pero por suerte, no tuvimos hasta ahora ninguna situación que resolver, pero no lo descarto, porque en Salta hay mucha violencia contra ellas”, dijo el dueño del bar, que se mantuvo en el anonimato para mantener la seguridad de los clientes.

Al dueño del local le dio la idea una amiga que había visto un cartel igual en un boliche de Suecia, como parte de la iniciativa ‘Ask for Angela’ (Pregunta por Angela) que lanzó en septiembre del año pasado el Consejo del Condado de Lincolnshire, en Gran Bretaña, dentro de la campaña #NoMore (#NoMás en español, equivalente inglés del #NiUnaMenos argentino).

Fuente: Minuto Uno