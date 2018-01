Un diputado del PRO recomienda alquilar la parrilla para ganar dinero extra

El legislador porteño Andy Freire compartió en las redes sociales un polémico video que recibió un aluvión de críticas y mensajes sarcásticos en el que ofrece “una serie de consejos prácticos y ágiles para emprender y potenciar tu proyecto” y propone, entre otras cosas, “alquilar el quincho, la parrilla, el asado y el sillón” para ganar algo de dinero extra durante el verano.

El video comienza con una pregunta: “¿Cómo poder convertir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar?”. Freire se responde: “Paso a listarte, primero el jardín. ¿Sabés que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping? El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no usás. Todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacerlo plata“.

El ex ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad dio a conocer sus consejos, convirtiéndose rápidamente en una especie de hazmerreír virtual. El final del video es puro optimismo: “¿Qué estás esperando? Si no lo hacés es por que no querés”, se entusiasma el legislador, quien todavía no hizo ningún descargo.

Fuente: Infobae.