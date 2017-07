Un hombre golpeó e intentó ahorcar a una chica que lo rechazó

Durante el fin de semana, una chica de 25 años vivió un terrible episodio en una cervecería de Mar del Plata. Quedó tan traumada con la situación que decidió contar su experiencia en Facebook para que las personas tengan cuidado con el hombre que trató de ahorcarla.

Al parecer, Magdalena Bonavetti se encontraba tomando algo en el local cuando tres amigos que estaban sentados en la mesa contigua comenzaron a hablarles para poder entablar una charla.

Sin embargo, ambas rechazaron esta conversación con los jóvenes, lo que motivó la furia de uno de ellos que comenzó a agredirlas verbalmente.

Bonavetti, decidió responder con un insulto y el hombre se levantó de la silla. Luego, la tomó del cuello y la golpeó ante la mirada del resto de los clientes.

“Uno de los tres flacos de la mesa de al lado se brotó porque le dije que no, que no quería fumar ni ir a ningún lado con él, y cuando vi de pronto que quería pegarle a mi amiga traté de calmarlo y él me agarró del cuello y me tiró al suelo desde la banqueta en la que estaba sentada”, contó la joven.

Y agregó que “pensé que me mataba. Mientras me ahorcaba en el suelo sentí que el cuerpo dejaba de funcionarme. No podía mover los brazos para empujarlo, hasta que un chico de otra mesa me lo sacó de encima”.

Tras la agresión, un cliente llamó al 911 para denunciar el hecho y personal policial llegó minutos después a la cervecería y detuvo al atacante.

Al contar la situación en las redes sociales explicó que decidió escribir lo que había sufrido porque se trata de “una situación a la que está expuesta cualquier mujer”.

Desde la cervecería, se solidarizaron con la situación y le prohibieron la entrada de forma permanente

En un comunicado a través de la red social se expresaron y dijeron “nuestras cámaras de seguridad están a su disposición, y esperamos que la justicia actúe de forma rápida y eficaz. Por nuestra parte, el responsable tendrá la entrada prohibida a nuestro local para siempre”.