Una alumna le pega a otra y la maestra no logra separarlas

La provincia de Santa Fe está conmocionada con la viralización de un video en el que una alumna es fuertemente agredida por otra, mientras la maestra intenta evitarlo pero no lo logra. La grabación se hizo en la escuela secundaria N° 213 de San Carlos, en la provincia de Santa Fe.

A raíz de la viralización, la mamá de la alumna agredida se enteró de lo que sufría su hija, ya que por miedo o verguenza no lo había querido contar.

“La primera vez que le pegó no se la podían sacar de encima. La agarró de los pelos y la arrastró por toda el aula. Esta vez, la filmaron”, contó la mamá al sitio Aire Digital, y agregó: “Las dos eran amigas cuando iban a la primaria, pero cuando empezaron la secundaria no sé qué le pasó. No la quería ni ver a mi hija”.