Una camioneta explotó cerca del Congreso y causó pánico en los ciudadanos

Minutos después de las 5 de la madrugada del jueves explotó una camioneta a 6 cuadras del Congreso de la Nación. Esto provocó una gran cantidad de destrozos ya que hay vidrios rotos en un radio de 50 metros. Además, un local se quemó por la explosión.

Según el parte policial, estalló el tubo de GNC del vehículo y se descarta que haya sido un atentado. Según explican, la camioneta no tenía material que haga onda expansiva. “Si no, los bomberos que fueron a la zona estarían muertos, no aturdidos”, aseguraron.

Según testigos, la Traffic estaba abandonada en el lugar hace varios días. Tras la explosión se vio que dos personas salieron corriendo.

En el lugar trabajó el personal de Bomberos, de la Policía de la Ciudad y de la División Explosivos.

Con la investigación, se tratará de determinar si la explosión fue producto de un desperfecto o intencional. La última opción es muy válida ya que desde las 14 del jueves se discutirá la reforma jubilatoria que el Gobierno quiere aprobar. Esto será en el Congreso de la Nación Argentina y la explosión fue muy cerca. Por la reforma hay un gran descontento y las personas lo manifiestan en cada momento.

Fuente: Clarín.