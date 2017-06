Una chica que utiliza silla de ruedas no puede salir de su casa hace 4 meses por el pésimo estado de la calle

La indignante situación ocurre en Mar del Plata, allí vive Priscila, una adolescente de 16 años que sufre parálisis cerebral y retraso psicomotriz. Esta grave enfermedad necesita terapias ocupacionales frecuentes pero la joven no puede asistir. Y no es sólo que no puede ir a sus terapias, sino que, directamente, no puede salir de su casa hace 4 meses por el pésimo estado en el que se encuentra la calle.

Fabiana, mamá de la chica, aseguró que desde hace más de cuatro meses están literalmente recluidas en su vivienda porque corren el riesgo de quedarse encalladas en el barro o romper la silla de ruedas si deciden salir. “Priscila no puede asistir a sus terapias ocupacionales; ni siquiera la puedo sacar a dar una vuelta por el barrio cuando hay un poco de sol”, se lamentaba la mujer.

En la cuadra, personal de Obras Sanitarias realizó una obra de cloacas para los vecinos. Si bien ya finalizaron los trabajos, el lugar no quedó en las mismas condiciones. Fabiana realizó varios reclamos al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado de la ciudad balnearia y hasta encabezó dos protestas de las que participaron varios vecinos. Pero nada sirvió y todo sigue igual.