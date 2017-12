Una confusa campaña contra la violencia de género provocó malestar

Una campaña contra la violencia de género del Municipio de Pilar obtuvo una gran repercusión pero no por los motivos esperados. El mensaje que intentó transmitir resultó confuso y despertó más críticas que elogios.

“Si le pega y ella se queda es porque le gusta” o “si usan esas polleritas, que después no se quejen” son algunas de las frases que podían observarse en los carteles instalados en la vía pública.

Debajo de la expresión y en una letra pequeña aparecía la aclaración que buscaba “derribar mitos” y rechazar los dichos machistas que finalmente quedaron más y mejor instalados que la campaña que intentaba acabar con ellos.

Luciana Ruiz, directora de género y diversidad sexual del Municipio de Pilar defendió la propuesta pese a las críticas y dijo que esperaban esta reacción porque se trata de una idea provocadora que busca instalar un debate en una de las comunas que registra la tasa más alta de femicidios en la provincia de Buenos Aires.

La campaña, que imita otra muy similar realizada recientemente en España, solo despertó críticas en redes sociales, sobre todo de los vecinos de un partido donde el estado de la vía pública demuestra que no sobran los recursos. En el caso español, los promotores de la campaña #BloqueaElMaltrato debieron retirar los mensajes que habían puesto en la vía pública.

De acuerdo con la especialista es un error desatender la reacción negativa. “Acá vemos que a esta campaña la comunidad de Pilar la rechazó y la rechazan las propias mujeres, que son las destinatarias”, dijo. “Pero lo que más me preocupa no es el error sino que no lo reconozcan. Que sostengan una campaña que la propia comunidad está diciendo que no funciona. De esta forma van a cometer una y otra vez el mismo error”.

ESTAS FUERON LAS REACCIONES DE LOS CIUDADANOS EN LAS REDES SOCIALES:

Este afiche es Institucional del Municipio de Pilar(BAAS)

La Cultura Macrista llevado al paroxismo. ¡CambioRetrógrado pic.twitter.com/JLOYOeJpeD — juan silva casanova (@papocho52) 2 de diciembre de 2017

El municipio de pilar pego carteles diciendo: “si van a usar esas POLLERITAS, despues que NO SE QUEJEN” yo no puedo creer que mierda tienen en la cabeza — wascardium (@Wingardium07) 3 de diciembre de 2017

Que les pasa son o se hacen!! Municipalidad de Pilar , prov. de buenos aires. pic.twitter.com/ikBhvoGR7M — alejandraduncan-3@k (@alejandradunc16) 30 de noviembre de 2017

FUENTE: INFOBAE