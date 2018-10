Una diputada uruguaya aseguró que “una célula de Hezbollah asesinó a Nisman”

La diputada de Uruguay, Graciela Bianchi, aseguró que una célula terrorista de Hezbollah que opera en Uruguay, luego de funcionar en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, es la autora del asesinato del fiscal Alberto Nisman.

“Tenemos las direcciones y es información clasificada que nos dio la embajada de Estados Unidos, es un dato de la realidad que estamos procesando con Graciela Ocaña”, señaló Bianchi. Según una investigación paralela que encabezan ambas legisladoras, dirigentes de la organización terrorista asentados en Argentina operaban en la Triple Frontera pero a finales de 2015 se trasladaron a Uruguay.

Bianchi afirmó que “hay datos concretos de que el asesinato de Nisman se organizó en Uruguay”, aunque criticó que en su país “no hay costumbre de investigar”, y vinculó al gobernante Frente Amplio con los gobiernos de Irán y Venezuela.

Con relación a la causa de la muerte del fiscal que denunció a la entonces presidenta Cristina Kirchner, en enero de 2015, por el presunto encubrimiento de exfuncionarios iraníes vinculados al atentado a la AMIA, el fiscal Eduardo Taiano analiza un entrecruzamiento telefónico y un peritaje informático.

Para Taiano (el fiscal a cargo de la causa), para el juez Julián Ercolini y para la Cámara Federal, a Nisman lo mataron en enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero por la denuncia de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Se trató de un homicidio en el que para la Justicia el perito informático Diego Lagomarsino facilitó el arma y en el que custodios del fiscal encubrieron el crimen.

El entrecruzamiento es sobre las llamadas de unos 370 teléfonos de personal de inteligencia, funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y de fuerzas de seguridad como Policía Federal, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entre ellos, los del Antonio Stiusso y Fernando Pocino, ex hombres fuertes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), del ex jefe del Ejército César Milani, del ex subjefe de la AFI Martín Mena y de la propia ex presidente Cristina Kirchner, entre otros.