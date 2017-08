Uno de los docentes, acusado de copiar en el examen para directivos, se defendió

Dos de los 3.576 docentes aspirantes a directivos de escuelas de Mendoza copiaron en el examen. A uno lo descubrieron con machetes. Otra maestra de educación especial usó un dispositivo similar a un audífono donde recibía información.

Tras el escándalo que generó el tema, el hombre dio explicaciones. “No era un machete, era un croquis”, dijo César Cruz, docente de la escuela Martín Güemes, en una entrevista con TVA Canal 4 de San Rafael. Agregó que los nervios le jugaron una mala pasada. “No había dormido”, se excusó el hombre de 48 años, que lleva 17 en la docencia.

“No sé si por ingenuidad llegué a sacar el papelito, mirar las palabras claves, y seguir la evaluación. Eso fue una primera vez. Después, la segunda vez, también lo hice y ahí dijeron que yo me estaba copiando y me sacaron la evaluación”, continuó el maestro. “Me dijeron que yo estaba sacando ventaja hacia los demás. Yo le dije que no era así, que sino yo me anulaba la evaluación. Me ofrecí a anularla, pero no me permitieron”, agregó.

“Estoy muy avergonzado, realmente, porque soy una persona que me gusta ir por el bien”, aseguró Cruz y argumentó que él considera que no se copió. “Dicen que yo tenía 10 papelitos pero no es así. Era un papelito de 5 centímetros por 5 centímetros, o más chiquito. Habré puesto 10 o 15 palabras”, precisó.