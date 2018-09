Vidal: “Los fueros no deberían existir, ni para Cristina ni para nadie”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió este miércoles al procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción” y expresó su rechazo a los fueros, que protegen a los legisladores de ser encarcelados.

“Más allá del caso puntual de la expresidenta, a mí me parece que como sociedad, nos merecemos dar un debate sobre los fueros. No creo que nadie tenga que tener fueros”, señaló en una entrevista con Telefé Noticias.

En ese sentido, remarcó: “Los gobernadores no tenemos fueros, los intendentes no tienen fueros, los concejales no tienen fueros, el Presidente no tiene fueros. ¿Por qué (sí) los diputados y senadores?”.

Para la mandataria provincial, “tenemos que ser todos iguales ante la ley más allá de este caso que tiene que debatir el Senado”. “En vez de ponerle un nombre y apellido al desafuero, a mí me gustaría como ciudadana que los fueros no deberían existir para nadie. Y todos deberían someterse a las reglas de la Justicia”, sostuvo.

Sobre la causa de los cuadernos, dijo que “tiene un costado muy doloroso que es todo el dinero” que pudo haber ido “a escuelas, hospitales, rutas”. “Debería estar ahí y no en los bolsillos de nadie”, afirmó, aunque recalcó que este “es un proceso necesario. Que en Argentina todo el mundo sepa que tiene que someterse a la ley, no importa el cargo que haya ocupado. Y que la Justicia no tenga ninguna presión”.

Por otro lado, Vidal hizo una autocrítica por las causa de los aportantes truchos de Cambiemos para la campaña bonaerense en las elecciones legislativas del último año. “Tendría que haberme involucrado personalmente. En esta campaña que ni siquiera fue candidata, acompañé a los candidatos como cualquier gobernador hubiese hecho con cualquier candidato de su partido. Pero no me ocupé personalmente de la campaña”, sostuvo.

“Uno delega estas tareas en personas que confía y por supuesto espera que sean en el marco de la ley, que es muy clara. Mi mayor responsabilidad en 2017 era gobernar, no ocuparme personalmente de la recaudación de fondos para la campaña. Y acompañar a los candidatos en el tiempo que tuviera disponible. Y eso fue lo que hice”, añadió. Y remató: “Estoy dispuesta a que me investiguen porque no tengo nada que ocultar ni me siento perseguida”.

Para cerrar, al hablar de distintos temas, aseguró que todavía “ni” piensa en buscar la reelección en la Provincia, negó que el papa Francisco le haya pedido hacer campaña en contra de la legalización del aborto, admitió que aún “no están dadas las condiciones” para dejar de vivir en la base militar de Morón y afirmó que no está en pareja: “La agenda no deja mucho espacio. Lo prioridad son los hijos”, concluyó.