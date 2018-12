De Vido declaró de nuevo y pidió careos con los arrepentidos

Asistido por un médico del Servicio Penitenciario Federal, Julio De Vido volvió hoy a los tribunales de Comodoro Py para declarar en dos tramos de la causa de los cuadernos de las coimas que investigan los subsidios al gasoil para colectivos y al transporte ferroviario.

El exministro de Planificación, una vez más, negó las acusaciones y aprovechó para pedir un careo con un grupo de empresarios que se convirtieron en arrepentidos: “Usted, señor Juez, como le vengo recordando y ahora lo hago una vez más, tiene que demostrar que esos testimonios son veraces. No se olvide de eso. Tarea que le va a ser imposible, porque son absolutamente falsos”.

“La única manera de sostenerlos, en su creencia y modalidad de trabajo, es seguir generando cada vez más imputados que coaccionados que declaren lo que a ustedes mejor les venga en el ‘tetris’ propio que representa este expediente, para no perder la libertad o, en su caso, para recuperarla. Ustedes y el Sr. Fiscal, saben perfectamente que testimonios como los de (Aldo) Roggio, (Gabriel) Romero, (Sergio) Taselli y (Carlos) Wagner son absolutamente falsos; sin perjuicio de lo cual, lo ocultan y los usan para sostener esta nueva citación”, aseguró.

Aprovechó, además, para denunciar al juez Claudio Bonadio porque “el manejo de esta instrucción, como todas las otras, ha sido absolutamente discrecional” y “con un alto grado de arbitrariedad”. Y afirmó: “También en este expediente, al igual que ha sucedido en los últimos dos años de persecución penal, sólo se me ha imputado por haber sido ministro y fiel compañero de Néstor Kirchner”.

“El desconocimiento absoluto respecto del esquema administrativo propio del Estado Nacional que parece existir se condimenta con la voluntad explícita de involucrar a cuanto funcionario público del anterior gobierno sea posible, a efectos de utilizar las presentes causas en una batalla política que poco tiene que ver con el espíritu y objetivo del sistema de justicia”, dijo en un escrito.

De Vido fue traído desde la cárcel de Marcos Paz para declarar en dos causas declaradas conexas a la investigación de los cuadernos de la corrupción: una que investiga los subsidios al gasoil que recibieron los colectivos entre 2003 y 2014 –por la que el ex ministro ya estaba siendo investigado-; y otra por los subsidios entregados al rubro ferrovario. También fueron convocados a declarar como sospechosos en las dos causas los dos ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos presos y condenados por la tragedia de Once.