De Vido, en la cárcel: deprimido y con insulina para 10 días

Deprimido y con la preocupación de que tiene insulina para 10 días. Así transcurre las primeras horas tras las rejas el diputado nacional suspendido Julio De Vido en el penal de Ezeiza. A la espera de una resolución del juez federal Luis Rodríguez que confirme o no la detención, su abogado Maximiliano Rusconi dio detalles de la situación que padece el exministro y de los próximos pasos en la estrategia de defensa. Por ahora, no solicitará la prisión domiciliaria por motivos de salud.

“Trascendió lo de la domiciliaria pero por ahora no hemos pedido nada”, dijo el defensor de De Vido en diálogo con radio Rivadavia. “Lo único que le avisamos al juez es que es insulinodependiente y de modo intenso. Es una persona que tiene que autoinyectarse entre dos y hasta siete u ocho veces por día, y eso no tiene horarios fijos. Le avisamos al juez que no le saquen esa insulina, de hecho, llevó insulina para unos 10 días”, reveló Rusconi.