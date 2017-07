De Vido se defendió y afirmó que es “víctima de un plan sistémico de marketing”

El diputado nacional Julio De Vido aseguró que es víctima “de un plan sistemático de marketing” impulsado por el asesor del PRO Jaime Durán Barba durante la sesión que se discute su expulsión de la Cámara de Diputados. Para fundamentar sus palabras, leyó un fragmento de “El Arte de Ganar”, el libro en el que el politólogo desarrolla “como usar el ataque en campañas electorales exitosas”.

“Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar que tenga, seguiré batallando contra este programa neoliberal, contra este plan de destrucción con el que me persiguen”, aseguró el ex ministro de Planificación Federal que enfrenta varias causas en la justicia por delitos de corrupción.

“Soy responsable de todo lo que hicimos en estos años, con los presidentes que me designaron, con los gobernadores e intendentes que me acompañaron y con muchos de ustedes. Ese es el motivo por el cual fui votado para representar a los vecinos de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

El ex funcionario calificó como “vacío, nulo y contrario a la Constitución Nacional” el dictamen de la mayoría votado ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y realizó un repaso de sus funciones durante los doce años de gobiernos kirchneristas.

