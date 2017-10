De Vido se negó a declarar en el juicio que evalúa su responsabilidad en la tragedia de Once

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, se negó hoy a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral que lo juzga por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas en febrero de 2012, sólo dio sus datos personales y dijo que hablará “más adelante”, luego de serle rechazados todos los planteos para intentar frenar el inicio del debate. En la tercera audiencia del juicio, al ex funcionario kirchnerista le tocó pasar al banquillo de los acusados desde donde sostuvo que, por consejo de sus abogados, iba a negarse a declarar, aunque aseguró que hablará “más adelante”.

El ex ministro, acusado por estrago culposo y defraudación, hizo estas aclaraciones luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazara el pedido de absolución de sus abogados, Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, y otro para declarar nulo el juicio.A pesar de que no quiso declarar, por la tarde, sus abogados emitieron un comunicado en el que cuestionaron a “las partes acusadoras” porque “no brindaron ni un sólo argumento jurídico” para justificar las acusaciones contra De Vido.

Tras la negativa a declarar de De Vido fue el turno del también imputado ex titular de la Unidad de Renegociación de Contratos Ferroviarios, Gustavo Simeonoff, quien optó por la misma estrategia y por no hablar ante el tribunal.