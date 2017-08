De Vido: “Es una persecución del gobierno de Macri”

Por la tragedia de Once fueron condenados en diciembre de 2015 los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba, entre otros. Las condenas no están firmes porque la Sala III de la Casación todavía no resolvió el caso. Los familiares reclamaron que se defina el caso.

Fuente: La Nación