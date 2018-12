Viviana Saccone tiene dudas sobre la versión que dio Juan Darthés

La experimentada actriz Viviana Saccone, se sentó a la mesa de Mirtha Legrand y habló sobre las acusaciones de violación contra Juan Darthés. La artista dijo que en un principio nunca hubiera creído que éste hombre era capaz de algo asi, sin embargo, luego puso en duda la versión que el actor dio en los medios.

“Yo trabajé en Mujercitas con Juan Darthés. Veinte años después volví a trabajar con él en En Los ricos no piden permiso. De una etapa a otra, cambió. Esta vez, encontré a una persona muy íntegra”, detalló Saccone. “Si a mí me preguntabas hace dos semanas de esta acusación contra él, yo no te creía”, aseguró.