Zannini a CKF: “Quieren impedir tu presencia en el Senado”

Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica, le escribió una carta a Cristina Fernández de Kirchner para expresarle su apoyo y solidaridad ante el procesamiento de prisión preventiva y el pedido de desafuero que dictó el juez federal Claudio Bonadio.

La ex presidente, difundió en las redes sociales la misiva recibida. En la carta, Zannini, criticó con dureza al magistrado, quien ordenó su detención, y al gobierno de Cambiemos. “Quieren impedir tu presencia semanal en una banca senatorial”, apuntó.

Los hijos de Zannini le entregaron ayer la carta a la ex jefa del Estado. Durante el fin de semana circularon versiones sobre un supuesto malestar del ex funcionario por la actitud de la ex presidenta.

Según el ex funcionario, Bonadio “viola intencionalmente la Constitución Nacional y el Código Penal”. “Creo que lo alimenta un enorme miedo”, dijo Zannini sobre el magistrado.

Ayer por la tarde en el @inst_PATRIAar, Franco y Carlitos Zannini me entregaron, en mano, la carta que su padre me enviara desde su injusta e ilegal prisión. Quiero compartir con ustedes su texto completo. https://t.co/ctOGu2e825 pic.twitter.com/7njIraft7V — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de diciembre de 2017

“Lo único que queda claro es que el único y real objetivo es justificar tu desafuero, la acusación de Traición a la Patria, que tanto defendimos y queremos, es para impedir tu presencia semanal en una banca senatorial, banca y fueros que no fueron, son ni serán obstáculo para que cualquier delito se investigue”, señaló.

El juez Bonadio procesó la semana pasada con prisión preventiva por traición a la patria a la ex presidenta, Timerman, Carlos Zannini ; Luis D’Elía y Fernando Esteche , entre otros. Los acusa de haber negociado el pacto con Teherán en secreto con el objetivo de exculpar a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA y restablecer relaciones comerciales entre ambos países.

Zannini se preguntó si Bonadio no actuó por temor a que el oficialismo impulse un proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura, como ocurrió con el juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA.

Fuente: La Nación