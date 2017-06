Padres y alumnos piden calefacción en el Colegio Provincial de Rivadavia

Con un grito sostenido “Queremos gas, queremos gas”, alumnos y padres de Colegio Provincial de Rivadavia protestaron frente al edificio escolar por la falta de calefacción en las aulas producto de la falta del suministro esencial para hacer funcionar las estufas

En diálogo con DIARIO HUARPE, los alumnos señalaron a la directora del Colegio como la principal responsable de la situación ya que desde hace dos años vienen reclamando por las vías que corresponden la calefacción y nunca se logró nada.

“Tenemos que recurrir a esta última forma de manifestarnos para hacernos notar y que desde el ministerio escuchen nuestro reclamo, ya que la directora parece que no nos escucha”, dijo indignada una de las mamas que acompañaba al grupo de estudiantes en el reclamo y luego agregó: “Que me disculpen las autoridades, pero los chicos no pueden estudiar con frio por la negligencia e inoperancia de los que tienen que tomar decisiones básicas y coherentes”.

En este marco desde el área de planificación del Ministerio de Educación salieron a decir que se iban a encargar de la situación y que a la brevedad van a encontrar una solución. de todos modos tenían que determinar la causa del problema y en el mientras tantos se iban a accionar medidas paliativas para que los chicos estén calefaccionados

Esta problemática se repite en varios establecimientos escolares de la provincia, por lo tanto es probable que esta protesta contagie el malestar de otras comunidades educativas.

Aprovechando la oportunidad los padres manifestaron que el SUM de la escuela rivadaviense está en un estado deplorable y piden al ministerio que actúe en consecuencia.