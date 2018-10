Con 15 años gatilló con un revolver a la policía y fue detenido

Un menor de tan solo 15 años de edad fue detenido por la policía luego que éste, sin motivo alguno, sacó un revólver al ver a dos policías motorizados e intentó dispararles, por fortuna el disparo no salió y el menor fue perseguido y detenido.

El hecho ocurrió el pasado lunes, minutos después de las 23.30 dos efectivos, el cabo Martínez y el cabo Tello Ruz de la Motorizada 1 , con asiento en el barrio Cabot, realizaban recorridas por ruta 40 y callejón Coria cuando observaron a un joven en actitud sospechosa y al acercarse con intenciones de entrevistar al individuo, este sacó el revolver de entre su ropa y apuntó y gatilló.

El disparo no salió y los uniformados iniciaron la persecución y detención del individuo. Al ser identificado resultó ser un menor de 15 años domiciliado en la villa Del Sur en Chimbas, uno de los complejos precarios del este chimbero donde con frecuencia se producen hechos delictivos y enfrentamientos armados, según la información policial.

El menor fue trasladado a la Comisaría 2ª donde se labró el acta correspondiente y la causa penal que le cabe.

El arma de fuego secuestrada fue sometida a pericias y se determinó que está apta para el disparo. El motivo por el cual el proyectil no salió cuando el adolescente gatilló a los efectivos es porque el martillo percutor del revolver golpeó en un costado de la bala y no en el fulminante. Esto se pudo comprobar porque el cartucho en el tambor no quedó alineado con el martillo.

El arma tenía 7 proyectiles entre ellos el que tenía la marca del percutor en un costado. Había cuatro balas calibre 22 largo y tres del mismo calibre pero corto.

El menor de quien no trascendió la identidad, es bastante conocido en el ambiente delictual y se le inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a cargo del Primer Juzgado de Menores y familia a cargo del doctor Jorge Toro, quien en la mañana de hoy decidió entregarlo a sus progenitores.