Hubo cuatro días de debate oral y público por el crimen de Zoe Aballay, un caso que conmocionó a la provincia en noviembre de 2016 por sus aberrantes detalles. La nena de cuatro años llegó al hospital en brazos de su abuela Marcela Barrionuevo con signos de violación y sin vida, que libraría luego una investigación que estableció como principal sospechoso a su tío Ezequiel Mereles que ahora es juzgado.

Pero los hechos no quedaron ahí y muchos menos en los relatos que se fueron conociendo durante el juicio, sino que este viernes siguieron. Un testigo dijo que ese día su abuela Marcela Barrionuevo, que tenía que cuidar a su nieta porque así se lo había pedido su hija, la mamá de Zoe, estaba en un boliche y dejó a Zoe por segunda vez a “su suerte”, pues quien se encargaría de protegerla sería su tío Ezequiel Mereles, pero terminaría siendo el principal sospechoso de haberla violado y asesinado esa noche del 18 y madrugada del 19 de noviembre de dos años atrás.

El testimonio del patovica del boliche no era muy relevante para las partes del juicio en la Sala Segunda de la Cámara Penal. Tenía que estar en el primer día del debate, pero no pudo ser y este viernes estuvo presente. Inclusive reveló un hecho que hasta ahora la fiscal, la querella, la defensa y el juez no manejaban, al menos no era relevante.

Y es que hasta el momento no era claro sí Marcela Barrionuevo, abuela de Zoe e imputada por encubrir a su hijo Ezequiel, estaba esa noche cuidando a su nieta o estaba fuera de la casa en el horario que supuestamente la niña de cuatro años fue violada y asesinada por el principal sospechoso. “Le gustaba salir al boliche y muchas veces mentía que se iba a trabajar”, revelaron dos de sus hijos durante el juicio.

Para la mamá de la nena Zoe, Elena Mereles, dejó a su hija con su abuela y se fue a bailar pues hace mucho que no iba. Fue la primera vez que dejaron a la nena a “su suerte”. Sin embargo lo que no sabía Elena y que se enteró por su abogado Alejandro Martín García (pues no pudo entrar a la audiencia por estar como testigo) que no fue así, afirmaron fuentes judiciales.

Para otro tío de Zoe, Fernando Mereles, su mamá no estaba en la casa esa noche. Lo que se terminó de confirmar con el testimonio del patovica en la jornada de hoy. El hombre dijo ante el juez Juan Carlos Peluc que esa noche vio a Marcela entrar a un boliche con una amiga a las 2 de la mañana y que luego ella se fue con él a un hotel alojamiento para dejarla después a las 5 de la mañana en su casa. Al parecer a Zoe la dejaron por segunda vez a “su suerte” esta vez con la persona que la violaría tanto vía vaginal como anal y luego la asfixiaría con la mano hasta causarle la muerte.

Alegatos

Terminada la etapa de producción de pruebas y testimoniales, La Fiscal Leticia Ferrón de Rago y el abogado querellante Alejandro Martín García pidieron para Ezequiel Mereles la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por alevosía y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la víctima menor y por aprovecharse de la situación de convivencia con la nena.

Luego, solicitaron la pena de tres años de prisión efectiva para Marcela Barrionuevo por amenazas y encubrimiento del crimen. La abuela de Zoe está acusada de haber amenazado de muerte a su hija y mamá de la nena para que no dijera nada de lo que le había contado: “Ezequiel fue el que violó a Zoe”.

Mientras la defensa de ambos imputados, representada por la doctora Filomena Noriega, fue por la absolución de los procesados.

La última palabra y veredicto

El lunes que viene será la última palabra de los imputados Mereles y Barrionuevo y posteriormente el veredicto del magistrado de la Sala II, el doctor Juan Carlos Peluc.