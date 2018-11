Durante la noche del lunes se llevó a cabo una reunión entre los padres de las menores de 6to grado del Colegio El Tránsito por el presunto abuso contra las niñas por parte de Pablo Golpe, quien era el fotógrafo en el viaje de egresado de las niñas de 13 años.

Fueron los mismos padres quienes convocaron a la prensa para que cubriera la reunión, pero a la salida del encuentro el padre de una de las menores golpeó a Gonzalo Medina, reportero gráfico de DIARIO HUARPE. Medina recibió dos golpes de puño y un puntapié (este último cuando el reportero gráfico estaba en el piso).

Luego de que el hecho tomara conocimiento a nivel nacional, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por las graves agresiones físicas que recibió el reportero gráfico de este medio. Este suceso configura un notorio y riesgoso incremento de la intolerancia hacia la tarea de informar.

Otro hecho violento:

En el día de ayer, el intendente de Puerto Iguazú (Misiones), Claudio Filippa, fue denunciado como el autor de un audio en el que agrede verbalmente y con términos misóginos y sexistas a la periodista Norma Devechi, corresponsal de El Territorio en esa localidad. El audio que se viralizó a través de servicios de mensajería y redes sociales, indica la propia Devechi, habría sido enviado por Filippa a un grupo de colaboradores.

Según explicó la periodista en una entrevista radial , “me enteré esta tarde del audio que habla de mi persona, donde el Intendente da una orden explícita a cualquier hombre soltero que trabaja en la Municipalidad”. Agrego Devechi que “según tengo entendido, el audio lo envió al grupo de empleados municipales”.

Expresó la periodista que el malestar del jefe comunal con ella “comenzó el año pasado cuando presentamos una nota de ciertas irregularidades que marcaba el Presupuesto, denuncias que había hecho la oposición. En ese momento, el Intendente envió al encargado de prensa de la Municipalidad a negociar conmigo”, continuó Devechi.

“Todos sabemos -añadió la periodista- cómo funcionan los negocios. El Intendente te pone la pauta publicitaria y vos no podes decir un montón de cosas, así funciona acá en Iguazú.

Me ofrecieron hasta 12.000 pesos mensuales y yo tenía que reproducir las cosas buenas del municipio, pero las malas no las podía decir. No cerramos trato, obviamente, y siguió la puja”.

La periodista confirmó que durante el día de hoy hará la denuncia ante la Fiscalía por violencia de género, abuso de autoridad y por incitar a la violencia.

También durante la jornada de ayer, en Misiones, el periodista Jorge Antonio Mielnizuk de La Radio de Oberá y Canal 12 fue agredido a golpes de puño por un desconocido en Oberá. El agresor, que aún no fue identificado y detenido por la policía, amenazó al periodista: “te voy a reventar, te voy a matar la próxima vez que hables”.