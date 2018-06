Bullying extremo: asfixiaron a un nene de 8 años hasta dejarlo inconsciente

El lamentable hecho ocurrió el pasado martes durante un recreo de la escuela del Barrio Vidart y Cinco, en el departamento Rawson. Gonzalo, un pequeño de 8 años, sufre de bullying desde que va a jardín, según aseguró su madre, Leticia Espina, ante los micrófonos de Radio Sarmiento.

“Lo asfixiaron hasta dejarlo inconsciente. Estaba tirado en el piso y sus compañeros lo seguían pateando. Si no fuera por el portero que lo vio y lo alzó, no sé que hubiera sido de él. Tengo mucho miedo por la salud de mi hijo”, aseguró la mujer.

Según el relato de la madre, su hijo cree que sus amigos lo hacen jugando. “Mi mamá (abuela de Gonzalo) fue veces a la escuela a advertir a las maestras porque no es la primera vez hacen, pero nunca hicieron nada y esta vez se les fue de las manos”.

Gonzalo se encontraba jugando a la pelota con sus compañeros, quienes pararon el juego, lo agarraron del cuello y lo asfixiaron hasta dejarlo inconsciente. Por esta razón, el pequeño de 8 años está internado en el Hospital Rawson.

Leticia finalizó diciendo que “Gonzalo no quiere volver a la escuela, tiene miedo. Nunca pensé en cambiarlo, esa no es la solución. Es la escuela la que tiene que tomar medidas y asegurar que esto no volverá a pasar”.

Fuente y foto gentileza Radio Sarmiento