Buscan a un joven de 14 años que fue a un amigo y no volvió a su casa

La familia y la Policía de San Juan buscan a un joven de 14 años que desapareció este lunes por la tarde en el Barrio Conjunto 1 en Chimbas.

La última vez que vieron a Alan Eduardo Mondaca Galleguillo fue cuando salió de la casa de un amigo y se despidió del mismo en la plaza del barrio anteriormente mencionado.

Desde ahí la División Seguridad Personal de la Policía de San Juan lo busca intensamente con intervención del Tercer Juzgado Correccional.

“Se solicita a toda la población cualquier dato que puedan aportar para lograr ubicar al ciudadano Alan Eduardo Mondaca Galleguillo, de 14 años de edad, quien se ausentó de su domicilio ubicado en Vº El Salvador 88 norte, departamento Chimbas”, se puede ver en un comunicado mandado por la División Relaciones Policiales a los medios de comunicación.

En el mismo texto la descripción del muchacho es la siguiente: tez morocha, cabello corto color negro, ojos de color oscuro, de aproximadamente 1.70 metros, posee un tatuaje en el rostro, siendo éste una lagrima y en su brazo izquierdo el nombre de su madre “Barbara Galleguillo”. Vestía al momento de ausentarse pantalón de jean color azul, con detalles negros en sus bolsillos, no precisando marca, remera color blanca con la inscripción Milan let`s just go away en color negro, un par de zapatillas marca Adidas de color gris con blanco, indicaron fuentes policiales.