Caballero Vidal fue a declarar y el juez le concedió la eximición de prisión

El ex juez Carlos Caballero Vidal se presentó este martes a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo. El ex magistrado, quien está acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, negó todas las sospechas en su contra.

El ex cortista sobre las 10,30 y se mostró molesto y sorprendo ante el despliegue de los medios que estaban esperando para poder contar con sus declaraciones. Visiblemente molesto, el ex juez dijo que no iba a decir nada.

El ex magistrado entró a tribunales federales por calle Entre Ríos junto a sus abogados, Fernando Castro y Fernando Lozano. Allí permaneció por casi dos horas.



Tras la declaración el fiscal Francismo Maldonado explicó que el ex juez negó todas las acusaciones que hay en su contra. Caballero Vidal está siendo investigado por su posible complicidad con las detenciones ilegales durante la dictadura y hasta hay testimonios que aseguran que el ex juez llegó a mostrarle un arma a un familiar de una persona detenida de manera ilegal.

En sus declaraciones el ex juez reconoció que tenía armas en su poder, pero aclaro que en el periodo de 1976 a 1983 (años en los que gobernó la milicia en Argentina) no era obligatorio que las armas estuvieran registradas. El ex juez reconoció que tuvo armas, pero aseguró que no era una 9 milímetros tal como aseguran los testigos.

Tras la declaración del ex juez, Rago Gallo le concedió la eximición de prisión, pero le pidió una caución de $400.000 que quedan como garantía de que el sospechado no intentará huir.

Ahora el tribunal tendrá un plazo de 10 días hábiles para determinar cuál será la suerte de este ex cortista jubilado.

