Caso Merino: en días resolverán el pedido de recusación del juez Adárvez

Un escandaloso caso envuelve a la política y la Justicia. Es que en junio pasado, el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, dictó un auto de procesamiento y ordenó la detención en el Servicio Penitenciario de Sebastián Merino, de 22 años, en una causa por un supuesto abuso sexual contra una mujer de 34 años, hija del ex diputado Alfredo Castillo.

El caso se originó en el mes de abril último cuando el joven se habría contactado con la muchacha vía Facebook. Después de una charla, habrían quedado en verse para mantener un encuentro sexual. Según el relato que consta en la causa, la chica habría estado menstruando por lo que no quiso mantener relaciones. Sin embargo, recostada en la cama se habría bajado el pantalón y el joven la habría sometido sexualmente.

Después de volver a su vivienda, la supuesta víctima les habría contado a sus padres lo ocurrido. De inmediato, la acompañaron a la Comisaría de la Mujer y realizó la denuncia. No obstante, el abogado defensor de Merino, Alfredo Falcón, recusó a Adárvez apoyado en la hipotética amistad que mantiene con Castillo.

Esta mañana, el propio Castillo en diálogo con la prensa se encargó de negarlo. “Me llamaron a ofrecer testimonio en todo lo que recién me entero es el expediente de recusación que ha iniciado aparentemente el abogado Falcón contra el juez Adárvez. Imaginaba que se trataba de ver las causales de recusación por la amistad manifiesta”, afirmó.

Asimismo, el abogado agregó que “hace 20 años que yo no sé con quién se casó en segundas nupcias (Adárvez), no sé cómo está integrada su familia, no sé su domicilio“, a la vez que aceptó haber sido testigo de casamiento del actual juez en su primer matrimonio.

Respecto del argumento de la contraparte, que indica que hubo irregularidades al momento de concretar la denuncia, Castillo manifestó que “yo desconozco qué hay detrás de todo esto” y que “la denuncia la hizo mi hija. Yo he jurado como padre que voy a decir todo como padre de una mujer violada”.

Para finalizar, aseguró que está probada la capacidad de su hija para denunciar, pese a “su restricción por la enfermedad que hace más de 20 años” padece.

Por otro lado, el abogado de Merino, Antonio Falcón, indicó que en la audiencia de este martes “se leyeron las pruebas sobre la recusación por la extrema amistad del juez Adárvez con el señor Castillo“. Además, el abogado dijo que quien denunció fue Castillo y no su hija.

“Está acreditado que la chica puso la firma en la denuncia 48 horas después porque el juez llamó a la Comisaría. Así que vamos a esperar para que se resuelva la recusación y de ser favorable quedará todo nulo y me defendido tendría que ser puesto de inmediato en libertad. Y tendrá que comenzarse el proceso nuevamente si hubiera pruebas, ya que la relación sexual fue consentida”, culminó Falcón.