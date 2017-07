Confusión policial en la búsqueda de una mujer que lleva días desaparecida

Un hecho confuso mantiene en alerta a la policía por la desaparición de una mujer que vive en Santa Lucía y que desde hace cuatro días no regresa a su casa. Desde dos comisarías de 25 de Mayo aseguraron haber trasladado a la mujer desde Caucete hacia Las Casuarinas y luego no tuvieron más datos de la mujer. En tanto, desde Comisaría 9ª, donde la mujer en cuestión habría radicado una denuncia por un presunto robo, se dice que no es la misma persona la que desde Co­misaría 10ª de Santa Rosa y de la 32ª de Las Causarinas trasladaron y dejaron en un domicilio de Ruta 270 y Calle 9 y desde entonces nadie supo más de ella.

Ahora desde Comisaría 9º aseguran que la mujer de la cual hablan en 25 de Mayo no sería la misma que está desaparecida pero sí la que denunció el robo de su cartera y por eso la tuvieron que trasladar en movilidad policial.

La situación puso a los investigadores a buscar datos precisos de las dos mujeres en cuestión para poner un poco de luz sobre el caso. Lo cierto es que la mujer que desapareció vive en Santa Lucía, se trata de Gisella Romina Díaz de 27 años, quien tendría, según la policía, familiares o conocidos en 25 de Mayo y por ello vendría la confusión sobre el caso. La mujer sería madre de 2 niños y la última vez que se la vio vestía campera y jeans azules y zapatillas rojas.