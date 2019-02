Este lunes a partir de las 17 comenzará el juicio por el crimen de la joven zondina, Talía Recabarren, en la sede del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. El principal sospechoso del crimen es su exnovio Ángel Gabriel Morales, que está en libertad. Con respecto a esto, la mamá de la víctima, Anabella Recabarren comentó a DIARIO HUARPE que en los días previos a esta jornada tan “esperada” se sintió “contenida” por el colectivo “Ni Una Menos” y por el secretario de Derechos Humanos, Jorge Rodríguez. Sin embargo, tiene “incertidumbre” en relación con el proceder de la Justicia.

“El juicio comenzará en la oficina del juez Jorge Toro. Voy a estar ahí porque la peleé mucho para que empiece el juicio. El miércoles declararé como testigo”, dijo Anabella Recabarren, la mamá de Talía en primer término en una entrevista con DIARIO HUARPE.

“Lo que me llama mucho la atención es que tengo que ir con abogado y yo no tengo abogado, así que me voy a presentar sola”, continuó la mujer.