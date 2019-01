Creen que los obreros ahogados en Caucete llevaban unas tres horas de fallecidos

De acuerdo a la información recabada por las autoridades y trabajadores de la plante de tratamiento de líquidos cloacales de OSSE en Caucete, los obreros que murieron ahogados habrían caído tres horas antes de que fueran encontrados por su compañero.

Por los registros horarios de ingreso de los obreros y de las tareas asignadas a cada uno, es que se presume casi con certeza cómo ocurrieron los hechos.

El obrero que iba a hacer el relevo, al ver el cuerpo en la pileta, pensó que se trataba de su compañero Miguel Olmos (53) porque se suponía que el único que estaba trabajando en el lugar era él y además era el único que tenía acceso a esa pileta para hacer tareas de mantenimiento.

Nunca pensó que era otro compañero el que estaba flotando porque se sabía que no debía estar ahí.

Resultó entonces que el cuerpo que encontró en la pileta era el de Darío Talquenca de 36 años, quien había llegado al lugar luego de hacer una reparación en Media Agua en el departamento Sarmiento y regresó a la planta de OSSE a dejar la camioneta que pertenece al organismo, e iba a regresar su casa en su auto.

Descubrieron que faltaba otro obrero

Cuando la policía llegó al lugar y aguardaban la orden judicial para extraer el cuerpo de quien se suponía era Olmos, llegó la familia de Talquenca a preguntar por él ya que no había regresado. Este obrero no tenía horario de salida asignado como Olmos que salía a las 22. Fue entonces que descubrieron que eran dos obreros los que faltaban y se dieron cuenta que quien estaba en la superficie de la pileta era Talquenca y no Olmos.

Se procedió al desagote del reservorio donde estaba el primer cuerpo encontrado y cuando todo el líquido cloacal pasó a otra pileta más grande encontraron en el fondo el cuerpo de Olmos.

De acuerdo a la información recabada por la policía Olmos era el encargado de desobstruir los drenajes de la pileta donde fue encontrado, pero lo hacía cuando la pileta se desagotaba por completo y para ello había una bomba que se accionaba manualmente y cuando la bomba de desagote dejaba de funcionar el líquido que llegaba a la planta para ser tratado comenzaba a ingresar de manera automática.

Porqué la pileta estaba llena

Lo que pudo pasar es que por un corte de luz que hubo en la tarde de ayer en Caucete a causa del fuerte viento que sopló en Caucete es que la bomba dejó de funcionar mientras olmos estaba en la pileta y no pudo salir cuando comenzó a ingresar el nuevo líquido cloacal.

En ese preciso momento habría llegado Talquenca quien fue a buscar su auto a eso de las 18.30 y habría escuchado el pedido de auxilio de Olmos y fue hasta la pileta a rescatarlo, pereciendo él también, pare luego ser encontrado a las 22 horas.

Los investigadores presumen que Talquenca escuchó a Olmos y fue en su ayuda porque sus pertenencias estaban en el auto que había quedado abierto, al parecer porque Darío Talquenca salió raudamente en ayuda de su compañero.

Por todo lo dicho es que se presume que Talquenca fue en ayuda de Olmos y no a la inversa. Ahora con ayuda del monitoreo por GPS de la Camioneta que dejó Talquenca cuando regresó de Media Agua donde estuvo trabajando, es que se podría establecer el horario en que se produjo la tragedia.

Como dato relevante, se dijo que en ese sector los gases son muy fuertes y los obreros deben ingresar con máscaras para evitar la intoxicación, pero ninguno de los dos las tenía, tampoco las encontraron cuando desagotaron la pileta y si las tuvieron puestas podrían haberse salido y sido succionadas por las bombas y enviadas a una pileta más grande donde trasladaron el líquido.

La pileta donde hallaron los cuerpos tiene unos 12 metros de largo por unos 6 metros de profundidad. La policía trabajó hasta altas horas de la noche para el retiro de los cuerpos y su traslado a la Morgue Judicial. Según informaron desde la Policía.