Denunció que le robaron el auto de la puerta de su casa en pleno centro

Momentos de angustia está pasando Martín Brigde a partir de descubrir al salir a la puerta de su casa que no estaba su automóvil donde lo había dejado estacionado la noche anterior.

El joven le contó a DiarioHuarpe.com que en la madrugada del jueves, alrededor de las 3, llegó de jugar a la pelota con unos amigos y dejó el Volkswagen Gol estacionado en la calle Laprida y Güemes, en plena Capital.

Sin embargo, al levantarse por la mañana el rodado no se encontraba allí. “Pensé que lo había sacado mi papá, pero no. Así que de inmediato me dirigí a la Seccional 1ª a hacer la denuncia”, manifestó el damnificado.

El auto es de color verde claro, patente BBF102, con los vidrios traseros polarizados y hacía pocos días que la familia lo había adquirido, por lo que agradece cualquier dato para poder encontrarlo.