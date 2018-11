Desapareció una chica de 15 años y su familia sospecha del novio

Una familia entera vive horas de temor tras la desaparición de una joven de 15 años que tendría una relación conflictiva y lleva más de 24 horas sin comunicarse con sus parientes. Se trata de Gimena Agüero quien tiene 15 años y fue vista por última vez este miércoles sobre las 11,30 en su casa del loteo Holanda en Santa Lucía.

Lorena Estrella, tía de la joven contó que la chica dejó una nota en la que les escribió un breve mensaje que decía: “Los amo, no me juzguen, dejenme probar”. Estas palabras le hicieron pensar a la familia que la chica podría haber vuelto con un ex novio al que dejó hace un tiempo.