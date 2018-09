El hecho ocurrió a las 11 de la mañana de este domingo en el local comercial de calle Libertador y General Acha. La mujer quiso pasar desapercibida, pero por las cámaras de seguridad del local los guardias descubrieron la maniobra y la delataron.

De inmediato se puso en conocimiento del hecho a la policía y personal de Comisaría 1ª, se hizo presente para la conformación de la causa y posterior traslado de la detenida a la dependencia policial.

El caso luego quedó en manos de Flagrancia, trabajó Claudia Ruiz (Ayudante Fiscal), Adrián Riveros (UFI N° 3), y Daniel Guillén (Fiscal Coordinador).

La acusada tendría audiencia para mañana donde podría ser juzgada. Por el momento la mujer está alojada en la comisaría, enfrenta cargos por hurto simple.

Se trata de una mujer de 55 años identificada como Raquel Zamora domiciliada en el barrio Canadá en Concepción Capital.

Llevaba varias latas de picadillo, un paquete de café, otro de capuccino, un paquete de toallitas femeninas, un envase de manteca, cuatro latas de atún, un desodorante, tres botellas de jugo entre otros efectos.

Estos efectos alcanzan una suma de $ 1.118,71. Ante la situación, la señora ofreció al encargado pagar la mercadería que se había apropiado de manera ilegítima, no obstante, al no tener el total del dinero en su poder, el encargado de la sucursal comercial no quiso aceptarlo y la denunció.