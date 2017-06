Desgarrador testimonio de la chica golpeada y amenazada de muerte por su ex novio

El pasado sábado cerca de las 2 de la mañana se produjo una situación violenta en el interior de un boliche de Capital cuando una joven se cruzó con su exnovio y este le ordenó irse del lugar con él, la joven se resistió y el sujeto le efectuó dos golpes de puño en el estómago previo sujetarla del cabello y luego otra trompada en la espalda según relató la jóven a DIARIO HUARPE.

Melina Plaza tiene 21 años y durante tres, estuvo de novia con Piero Ortíz (23) un joven de Rivadavia a quien con el paso del tiempo y de acuerdo a lo que relató la joven, comenzó a descubrirle la faceta violenta y agresiva a su novio. Dijo que durante el noviazgo mantuvo varias peleas y malos tratos que desgastaron la relación, lo que llevó a la ruptura de la pareja en diciembre pasado. El quiebre trajo muchos inconvenientes en la vida cotidiana de Melina por los constantes acosos por parte de su ex, no solo en su casa hasta donde llegó para amenazarla de muerte frente a su familia según contó la joven asustada.

Melina dijo que es la segunda vez que la golpea y en ambas oportunidades hizo la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer, pero la policía no detuvo al acusado porque no estaba en su casa cuando lo buscaron.

El episodio del último sábado se dio en el boliche Quattro y los encargados de seguridad del local retiraron del lugar al muchacho quien no se fue y esperó a la joven hasta las 5 de la mañana que cerró el boliche. Ella debió salir entre la multitud para no ser vista y se subió al auto de las amigas con las que había concurrido a ese local. Melina relató que vio a su ex con un cinto en la mano y pensó que era para atacarla a ella o a sus amigos en caso de que alguno interceda en una eventual discusión.

Según Melina, Ortíz llegó a decirle que el sabía donde pegarle para no dejarle marcas y que no tenga pruebas en su contra para acusarlo de haberla golpeado. En cuanto a las amenazas que acusa la damnificada, su exnovio habría dicho que por haberle arruinado la vida la va a pagar y si “te tengo que matar lo voy a hacer”.

Ese habría sido puntualmente el mensaje verbal del acusado. “Tengo miedo de salir de mi casa y por ahora voy a tener que quedarme un tiempo encerrada” en pos de evitar cualquier encuentro con él, fueron palabras de Melina.

