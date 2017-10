Difícil caso de una mamá que no puede mantener a su bebé

Pasadas las 22 de este jueves, una mujer se presentó en la Comisaría Segunda de Concepción a plantear su situación económica que no le estaría permitiendo mantener a su hijito 11 meses. Desde el Estado asistieron inmediatamente a la mujer que tendría domicilio en el barrio San Martín.

Inmediatamente se dio intervención al 102 y, pasadas las 23 horas, la mujer junto a su hijo y a un asistente del Ministerio de Desarrollo Humano se dirigieron hacia un hogar donde se harían cargo momentáneamente de la situación.

Si bien en un principio, los efectivos policiales entendieron que la madre quería dejar a su bebé, luego la madre pudo explicar a los agentes del Estado que ella no quería abandonar a su hijo sino que no podía hacerse cargo ya que el padre, de quien estaría separada, no estaría cumpliendo con su parte de las obligaciones de manutención.

De acuerdo a lo informado desde Desarrollo Social, hoy se realizarán entrevistas de protocolo al entorno de familiares y vecinos de la mujer y, de constatarse la situación de vulnerabilidad, se brindará algún tipo de contención para que el bebé siga a cargo de la madre.

Un caso similar ocurrió el pasado 29 de septiembre pero donde lamentablemente primó en la madre la idea de dejar a su hijito, como fue publicado en exclusiva por DIARIO HUARPE.

El caso involucraba a una pareja de Santa Lucía que, tras una discusión, decidió presentarse en la dependencia policial y dejar a su hijo de pocos meses de vida en manos de los uniformados. Incluso un efectivo manifestó su intención de adoptarlo y no se lo permitieron.

Según indicaron fuentes policiales, este nuevo caso se dio inicialmente en situaciones similares al de Santa Lucía pero, afortunadamente, todo parece indicar que esta vez el hijo seguirá junto a su mamá.