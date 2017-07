Dudas e interrogantes sobre el caso de la nena de 9 años abusada

Un caso escalofriante y que deja en vilo a todos los sanjuaninos por la gravedad del hecho, una violación a una pequeña de tan sólo 9 años. A ello se suma el agravante de que quien habría violado a la niña sería su tío.

Como desenlace de este aberrante suceso, la niña estaría embarazada, según lo anunciaron los mismos padres de la nena quienes también pidieron realizarle un aborto y lo manifestaron en una entrevista con DIARIO HUARPE. Esto fue desmentido luego por el ministro de Salud Castor Sánchez, quién dio a conocer que la menor no está embarazada.

“Absolutamente confirmado, no hay embarazo. Biológicamente no se puede confirmar esto hasta pasado un determinado periodo de tiempo. Pero hoy por hoy con los avances científicos podemos confirmar que no existe ningún tipo de embarazo”, afirmó Sánchez.

Ante esta síntesis de cómo se dieron los hechos surgen interrogantes. Si bien las pericias dieron a conocer que el himen está recientemente dañado, ya que la violación habría sido el pasado viernes ¿Cómo en cuestión de cuatro días los padres dieron a conocer que estaba embarazada? ¿O habría sufrido anteriores abusos con acceso carnal? ¿Cómo sabían los padres de la existencia de este supuesto embarazo? ¿Por qué querían que abortara?

A ello se suman otros interrogantes en este terrible hecho sobre el que hay una nube negra que no termina de aclararse ¿Qué fue lo que le llevó a pensar a la policía que no había existido tal robo? ¿Habrá sido realmente el tío quién abusó de la nena o algún otro familiar? ¿Qué hay detrás de este hecho que aún no se aclara?

Lo cierto es que estas preguntas por ahora no tienen respuestas claras. Lo que sí es claro que se perjudica a una menor inocente y se la somete a pericias, preguntas y un sinfín de tristes experiencias que podría acarrearle problemas psicológicos de por vida.