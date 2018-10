El bombero de Ullum acusado de abuso: “El juez me privó ilegalmente de la libertad”

Tras ser denunciado por su sobrino de abuso y pasar varios días en la cárcel, el bombero de Ullum acusado de abuso, Matías Ottenhsimer (23), habló con DIARIO HUARPE de toda la causa que se inició en su contra, pero que al final no prosperó porque terminó cayéndose por contradicciones en la denuncia y falta de sustento legal.

Consultado de cómo empezó la causa, el jefe de Bomberos de Ullum dijo a este medio: “Todo esto ocurrió en el año 2013, cuando mi ex cuñada decide denunciarme al día siguiente, de que mi hermano había tomado la decisión de poner punto final a la relación y separarse de mi ex cuñada”. “El motivo de separación de mi hermano era porque ella había tenido varios intentos de suicidio”, agregó.

“Realiza la denuncia falsa en Chile, similar a la de acá, y en 10 o 15 días la Justicia trasandina me declara inocente, archiva la causa y dice que hay contradicciones”, explicó el ullunero.

“Después de todo eso, mi ex cuñada se viene a vivir a San Juan, en el mismo año 2013, y posteriormente, en el 2018, me inicia la misma acción falsa en contra para dañar a mi familia y perjudicar a mi hermano”, añadió. Esta denuncia fue en agosto. El 25, el juzgado dio una orden de captura.

“Hubo varias inconsistencias en el relato. En un libro, mi sobrino pone que fue (el presunto abuso) cuando él tenía 3 años y yo 11, en la entrevista video grabada, dice que fue cuando tenía 8 y yo 16 y finalmente en otro lugar, relata que ocurrió cuando él tenía 10 y yo 18”, explicó las contradicciones que habían en el relato del menor de edad.

“Todas esas inconsistencias fueron puestas en la causa a favor. En el año 2013, cuando me denuncian, yo estaba en Argentina y no me encontraba en Chile. Eso fue comprobado por los registros de la Aduana. Lo que hizo que fuera una prueba más de inocencia”, resaltó Ottenhsimer.