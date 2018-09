El hombre quemado en Rawson denunció que lo quisieron matar sus amigos

A pocos días de que la Policía encontrara a Miguel Ángel Porra (55) en la calle desnudo y con el 90% del cuerpo quemado, su hija Analía habló en exclusiva con HUARPE TV y reveló una confesión escalofriante por parte de su papá, que se encuentra internado en el Hospital Marcial Quiroga.

“El domingo se juntó con los amigos a comer un asado a la tarde noche, él estuvo en la casa de esos amigos”, empezó a contar Analía Porra a este medio.

“Supuestamente, lo que pasó (cuando apareció quemado) fue cuando se venía a la casa de él, que entró a ese callejón”, prosiguió. “Pero no sabíamos si él entró sólo o si venía con los amigos”, dijo poniendo en duda la hipótesis policial. “Y supuestamente ahí se quedó dormido con un cigarrillo y se prendió fuego solo”, añadió, Para la fuerza, el señor Porra se quemó solo cuando en un estado de ebriedad se quedó dormido con un cigarrillo en la mano en una casita abandonada de una finca.

Luego, la hija del hombre aclaró que su papá no es ningún indigente y que tiene familia, tirando por tierra lo que trascendió en las primeras informaciones sobre el caso de que el hombre vivía en la calle.

“Me dijo que estaba bien, que me quedara tranquila, le pregunté que había pasado, no me contestó”, continuó Analía con su relato ante la cámara. “Después de volver a entrar para verlo, me dijo que lo quisieron matar, que lo quemaron vivo y yo le pregunté quién fue, no me contestó, se lo dijo a mi hermano y luego dijo que fueron los amigos con los que estaba comiendo un asado”, expresó la mujer conmocionada.

“Mi papá no se quemó con un cigarrillo”, señaló la entrevistada, negada a creer en la hipótesis policial. “Supuestamente él había hecho fuego fuera de esa casita, donde en la foto que saqué del Facebook, no hay palos como si hubiera hecho una fogata, y él haya salido y caído encima de esa fogata”, expresó después.

Mientras la mujer hablaba ante HUARPE TV, el panorama en el Hospital Marcial Quiroga no era el mejor. Los médicos expresaron a la familia que sólo había que esperar. La situación de Miguel Ángel, que hoy cumplió 55 años, no era la mejor. Las heridas graves estaban empezado a amenazar el corazón. El hombre está internado en terapia intensiva y con el 90% del cuerpo quemado.

Finalmente, Analía Porra, compungida por lo que le pasó a su papá y con el dolor que llevan las familias del Barrio Malimán (donde vive ella con su familia) y el Barrio Arce (donde vive Miguel), exigió: “Que se investigue, que no quede en la nada”.