El joven atropellado por su exnovia: “Me salvé de milagro”

Tras el incidente en un bar de Desamparados, en el que una mujer atropelló con su auto a su expareja, según constó en una denuncia realizada en la Comisaría 4ta, la presunta víctima, Alejandro Lahoz, hizo su descargo en Facebook con un video. “Me salve de milagro, pero no quiero que la vida de mi hijo corra peligro”, sentenció en el posteo publicado en la red social.

En el video, Alejandro Lahoz denunció que Florencia Delgado lo siguió anoche hasta el bar, le hizo escándalo y luego lo atropelló, dejándole “traumatismos varios”. Además, señaló que la mujer no deja que vea a su hijo hace un mes.

“Necesito una mano. Me dí cuenta que me salvé de milagro, pero no quiero que la vida de mi hijo corra peligro. Una vez más pido que me ayuden por favor”, concluyó en el texto que acompaña el video subido en su cuenta personal de Facebook.