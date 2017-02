El marido de Eliana Oro la despidió en las redes sociales

Después de la tragedia del colectivo de la empresa TurBus, que se accidentó en Los Horcones, y cuya consecuencia fue el fallecimiento de 19 personas, entre ellas tres sanjuaninos, el marido de una de las víctimas publicó en Facebook una emotiva despedida.

“Quién me va a abrazar, quién me va a apoyar en mis decisiones. Dios, es inexplicable lo que siento, este dolor. Ya no faltaba nada para terminar nuestra casa y formar por completo nuestra vida entera con nuestros dos hijos”, escribió Sergio Maldonado, esposo de Eliana Oro.

La joven, de 26 años, cursaba un embarazo de dos meses. Si bien en principio no aparecía en la lista de las víctimas, horas más tarde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.