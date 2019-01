Ellos eran Sebastián y Viviana, dos de los tres fallecidos en el accidente de Chimbas

Estos eran Sebastián y Viviana, dos de los tres muertos del fatal accidente en Chimbas, ocurrido el domingo en la madrugada. En el siniestro vial falleció otra mujer, que aún la Policía no identifica.

Sebastián Fernández tenía 21 años, mientras que Viviana Espejo 32 años.

Sebastián estudió en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Andacollo y era hincha de Boca. Vivía en Chimbas, según datos en su cuenta oficial de Facebook.

Así lo despidió un amigo en la rede social:

Viviana Espejo era una amante de la cultura sanjuanina. Seguía a varias banda locales. Así la despidieron en Facebook:

“Te amo hermana, Dios te ilumine, pronto nos volveremos a ver”, le escribió su hermana Roxana en un comentario en redes sociales.

El accidente de tránsito, en el que murieron el hombre y la mujer, se produjo entre una camioneta Peugeot Partner y un auto Fiat Duna en Costanera y Salta, en Chimbas, a las 7 de la madrugada del domingo. Los vehículos venían por Centenario, cerca del cruce con calle Salta, en direcciones contrarias hasta que impactaron de costado.

A causa del fuerte impacto, los autos quedaron a 40 metros de distancia del lugar de la colisión. Además de Fernández y Espejo, falleció otra chica. La Policía aún no la puede identificar y espera lograrlo mediante las huellas dactilares. Pues ningún familiar reconoció el cuerpo en la morgue. Una mujer, que no sabe nada del paradero de su hija hace dos días, se acercó hasta las instalaciones de Libertador, pero no pudo precisar si se trataba de ella, debido a lo irreconocible que está el cadáver.

Por el accidente hubo seis heridos: Sheila Luna (27), Carlos Javier Falcón (27), Alexis Saavedra de (26), Carlos Porra (37) y Sol Fracapani de (22) sufrieron lesiones, pero quedaron fuera de peligro.

Rocío Mercado (20) está en terapia intensiva por los graves politraumatismos.