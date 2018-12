Tras el crimen de la jubilada Nelly Elizondo, de 69 años de edad, en Villa Hipódromo, la Policía y la Justicia iniciaron la investigación para reconstruir la escena del homicidio que tiene como principal imputado al salteño y albañil Hipólito Orellana, de 55 años. El hombre podría declarar esta semana, según manifestaron a este medio fuentes policiales.

A una semana y cinco días del crimen de una vecina de Rawson, los investigadores tienen todo casi resuelto. Es que la División Homicidios pudo relacionar los indicios y testimonios de testigos recolectados luego del asesinato de Nelly Elizondo y llegó hasta la casa del principal apuntado, un conocido de la mujer y quien trabajó para ella en más de una ocasión como albañil.

Se trata de Orellana, que según hijos y hermano de la víctima “era como de la familia” por lo que no podían creer que el hombre la haya matado ese miércoles de sangre. El sujeto ya confesó el crimen ante la Policía, pero ahora deberá ser indagado por el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, quien en la semana anterior no lo llamó, a indagatoria pero las fuentes no descartan que ocurra en los próximos días.

Aparentemente, Orellana fue hasta la casa de Elizondo a pedirle que le preste dinero, pero ella se negó, e inclusive, lo rasguñó, lo que desató en el hombre una reacción violenta y grotesca con un arma blanca. Según la autopsia preliminar, Nelly murió por un cuchillazo certero en el medio del cuello. El detenido había confesado que la acuchilló tres veces en esa zona.

El hombre deberá reiterar sus dichos ante la Policía y la prensa, a ésta última le dijo que eran pareja con la mujer; o quizás no y se abstenga de declarar, aconsejado por su defensor. Pues el silencio no será usado en su contra como prueba, según el Código Procesal Penal.

Cabe recordar por último que lo que vale en el procedimiento judicial es lo que el presunto homicida relate en la indagatoria ante el magistrado.