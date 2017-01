Familiares desmienten la versión policial sobre los hermanos detenidos

Luego de que se conociera la detención de dos hermanos en Rawson, ahora la mamá de ellos niega la versión policial y asegura que las cosas no sucedieron así.

Según habían explicado fuentes policiales, un joven menor de edad golpeó a una mujer mientras esperaba el colectivo en Villa Don Pablo para robarle su bolso. Luego, la hermana del menor, habría agredido a la misma mujer por denunciar a su hermano, por lo que también quedó detenida.

Sin embargo, Verónica Díaz, la mamá de los chicos, asegura que nada de eso ocurrió. “El jueves 12 de enero, como a las 14, la policía llegó a mi casa para hacer un allanamiento, supuestamente porque mi hijo se robó un celular”, dijo la mujer a DiarioHuarpe.com.

“Los dejé pasar porque sabía que mi hijo no había sido, porque estaba durmiendo en ese momento, me revisaron todo y no encontraron nada”, continuó mientras aseguró: “El que robó el celular es muy parecido a mi hijo”.

La mujer continuó su relato y explicó que mientras el menor de sus hijos estaba detenido, ella pasó el día esperando explicaciones de los efectivos policiales mientras su hija la acompañaba. “Se fue a la tarde para avisarle al papá lo que había pasado y volvió a la noche a traer comida”, dijo.

“Después los policías fueron con una orden de allanamiento a mi casa diciendo que tenían un pedido de arresto sobre mi hija porque supuestamente le rompió los vidrios a la mujer que dicen que fue robada”, sostuvo con enojo.

Finalmente, Verónica Díaz defendió a sus hijos y concluyó: “No sé porque han dicho cosas que no son, todo es mentira”.