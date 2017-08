Fátima Farías dijo que la detención de su hijo es una operación política

La madre de uno de los detenidos tras el megaoperativo de la Policía Federal, donde se secuestró 50 kilos de droga, dijo que su hijo, Gamal Cozin Uzair, no es jefe de ninguna banda narco y aseguró que ella sabe quién es su hijo, porque ella lo parió y lo crió.

Fátima Farías brindó una entrevista radial y contó que está muy molesta por lo sucedido y atribuyó todo a una maniobra política en contra de su hijo. Dijo que los uniformados llegaron a su casa, registraron todo y no encontraron nada. Además involucraron a una chica que es intachable y profesora de escuela. Trató al tema como una canallada y dijo que los que estén involucrados “la van a pagar”.

Fátima Farías dijo que si tiene que declarar en algún Juzgado va a dar nombres de las personas que lo es­tán inculpando a su hijo en este es­cándalo de drogas.

Ante la consulta de por qué la política está vinculada al caso, ella dijo que quizás tienen miedo de que algún Uzair sea candidato. Gamal está incomunicado desde el día de su detención y aún no definen qué abogado lo va a defender. Gamal tiene dos hermanos que son abogados, pero no sería ninguno de ellos quién lo defienda.

La ex jefa comunal por tres periodos en 9 de Julio dijo que las actas labradas en su casa indicaban que no habían encontrado nada.