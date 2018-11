Forcejeó con un ladrón, pero igual le robaron la cartera con $4000

Una mujer denunció que un delincuente ingresó a un local de ventas en calle Gobernador Castro y Lemos y tras un forcejeo le robo la cartera en la que llevaba documentación y $4000 en efectivo.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de viernes y la mujer de quien no trascendió su nombre tuvo que concurrir ella a la Comisaría 6ª para radicar la denuncia, ya que trascendió que no habría recibido asistencia por parte de los efectivos de esa dependencia para exponer su caso cuando sufrió el robo.

Al consultar este medio en la dependencia policial sobre el proceder que se hizo público, hubo varias contradicciones entre los efectivos que respondieron al llamado de DIARIO HUARPE, culminando la comunicación diciendo que por orden de la superioridad no podían hablar del caso, una maniobra recurrente ante las reiteradas denuncias de a gente que se encuentra bajo la jurisdicción de esa dependencia y que indican que es una constante, la no asistencia a los requerimientos de la gente ante un hecho ilícito.

Entre las excusas planteadas a este medio, estaba la que el jefe no se encontraba en la dependencia, respuesta recurrente, o que los oficiales estaban en reunión, también una respuesta reiterada y al preguntar qué oficial estaba a cargo en esta ocasión, la contestación fue que el responsable no estaba. Claramente una respuesta que estaba siendo inventada porque primero estaban en reunión y luego dijeron que el oficial no estaba.