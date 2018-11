El fotógrafo sospechado de exhibicionista aseguró que es “inocente”

“Soy inocente, no hice nada, no sé por qué me han denunciado”. Estas fueron las únicas palabras que pronunció Pablo Golpe quien está detenido en la Central de Policía sospechado haber exhibido sus genitales y hasta haber tocado de manera indebida a algunas alumnas de un contingente de chicas de 11 años que realizó su viaje de egresados a Córdoba.

Tras pasar la noche en un calabozo, Golpe fue llevado ante el médico legista, allí mantuvo una breve entrevista con Canal 13 de San Juan. Ante las preguntas del cronista, el fotógrafo sólo atinó a decir que es inocente y que no hizo nada. Fue entonces que le cuestionaron, entonces, por qué las niñas podrían haber dicho entonces que el se propasó ante esto sólo atinó a decir que no sabe por qué lo acusaron.

Golpe, delgado de 1,70 metros aproximadamente, lucía una campera negra al momento de comenzar el traslado, luego los efectivos policiales le taparon la cara mientras continuaron con los trámites.

Si bien en un momento se creyó que el detenido iba a ser llevado a declarar ante el juez Pablo Flores, esto quedó prácticamente descartado ya que el detenido aún no cuenta con un abogado designado. Se cree que pediría que las autoridades le designen un defensor oficial.